История обменного курса малазийский ринггит–узбекские сомы

Обменный курс малазийский ринггит/узбекские сомы сейчас составляет 2 692,360, отражая изменение в размере 0.078% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.518% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/узбекские сомы колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 2 707,510, и минимумом, равным 2 687,750, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.250% уменьшение стоимости.