История обменного курса малазийский ринггит–украинские гривны

Обменный курс малазийский ринггит/украинские гривны сейчас составляет 8,798, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.072% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/украинские гривны колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 8,825, и минимумом, равным 8,690, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.244% увеличение стоимости.