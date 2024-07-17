История обменного курса малазийский ринггит–доллары Тринидада и Тобаго

Обменный курс малазийский ринггит/доллары Тринидада и Тобаго сейчас составляет 1,446, отражая изменение в размере -0.002% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.308% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/доллары Тринидада и Тобаго колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 1,452, и минимумом, равным 1,442, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.471% уменьшение стоимости.