История обменного курса малазийский ринггит–тонганские паанги

Обменный курс малазийский ринггит/тонганские паанги сейчас составляет 0,493, отражая изменение в размере -0.669% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.139% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/тонганские паанги колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,506, и минимумом, равным 0,493, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -2.034% уменьшение стоимости.