История обменного курса малазийский ринггит–тунисские динары

Обменный курс малазийский ринггит/тунисские динары сейчас составляет 0,663, отражая изменение в размере 0.024% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.303% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/тунисские динары колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,665, и минимумом, равным 0,662, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.235% уменьшение стоимости.