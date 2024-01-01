История обменного курса малазийский ринггит–эсватинские эмалангени

Обменный курс малазийский ринггит/эсватинские эмалангени сейчас составляет 3,903, отражая изменение в размере -0.280% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.518% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/эсватинские эмалангени колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 3,921, и минимумом, равным 3,845, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.490% увеличение стоимости.