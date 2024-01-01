История обменного курса малазийский ринггит–суринамские доллары

Обменный курс малазийский ринггит/суринамские доллары сейчас составляет 6,319, отражая изменение в размере 0.055% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.939% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/суринамские доллары колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 6,379, и минимумом, равным 6,282, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.148% увеличение стоимости.