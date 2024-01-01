История обменного курса малазийский ринггит–сьерра-леонские леоне

Обменный курс малазийский ринггит/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 4 807,730, отражая изменение в размере -0.600% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.216% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 4 855,430, и минимумом, равным 4 803,070, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.634% увеличение стоимости.