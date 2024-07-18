История обменного курса малазийский ринггит–доллары Соломоновых островов

Обменный курс малазийский ринггит/доллары Соломоновых островов сейчас составляет 1,760, отражая изменение в размере -0.082% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.319% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/доллары Соломоновых островов колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1,780, и минимумом, равным 1,755, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.862% уменьшение стоимости.