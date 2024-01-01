История обменного курса малазийский ринггит–саудовские риялы

Обменный курс малазийский ринггит/саудовские риялы сейчас составляет 0,801, отражая изменение в размере 0.004% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.270% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/саудовские риялы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,805, и минимумом, равным 0,800, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.174% уменьшение стоимости.