История обменного курса малазийский ринггит–румынские леи

Обменный курс малазийский ринггит/румынские леи сейчас составляет 0,976, отражая изменение в размере 0.035% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.053% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/румынские леи колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,977, и минимумом, равным 0,973, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.216% увеличение стоимости.