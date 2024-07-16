История обменного курса малазийский ринггит–парагвайские гуарани

Обменный курс малазийский ринггит/парагвайские гуарани сейчас составляет 1 615,450, отражая изменение в размере 0.124% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.068% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/парагвайские гуарани колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1 619,750, и минимумом, равным 1 610,990, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.191% уменьшение стоимости.