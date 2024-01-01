История обменного курса малазийский ринггит–польские злотые

Обменный курс малазийский ринггит/польские злотые сейчас составляет 0,841, отражая изменение в размере -0.094% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.706% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/польские злотые колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,844, и минимумом, равным 0,834, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.383% увеличение стоимости.