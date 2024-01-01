История обменного курса малазийский ринггит–перуанские новые соли

Обменный курс малазийский ринггит/перуанские новые соли сейчас составляет 0,800, отражая изменение в размере 0.246% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.153% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/перуанские новые соли колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,801, и минимумом, равным 0,794, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.317% уменьшение стоимости.