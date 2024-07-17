История обменного курса малазийский ринггит–норвежские кроны

Обменный курс малазийский ринггит/норвежские кроны сейчас составляет 2,331, отражая изменение в размере 0.525% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.473% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/норвежские кроны колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 2,334, и минимумом, равным 2,295, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.439% уменьшение стоимости.