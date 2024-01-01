История обменного курса малазийский ринггит–никарагуанские кордобы

Обменный курс малазийский ринггит/никарагуанские кордобы сейчас составляет 7,865, отражая изменение в размере -0.087% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.327% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/никарагуанские кордобы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 7,906, и минимумом, равным 7,858, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.496% уменьшение стоимости.