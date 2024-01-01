История обменного курса малазийский ринггит–мозамбикские метикалы

Обменный курс малазийский ринггит/мозамбикские метикалы сейчас составляет 13,628, отражая изменение в размере 0.371% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.095% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/мозамбикские метикалы колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 13,640, и минимумом, равным 13,563, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 0.373% увеличение стоимости.