История обменного курса малазийский ринггит–малавийские квачи

Обменный курс малазийский ринггит/малавийские квачи сейчас составляет 368,783, отражая изменение в размере -0.316% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.679% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/малавийские квачи колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 371,919, и минимумом, равным 368,783, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.460% увеличение стоимости.