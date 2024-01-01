История обменного курса малазийский ринггит–маврикийские рупии

Обменный курс малазийский ринггит/маврикийские рупии сейчас составляет 9,978, отражая изменение в размере 0.034% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -4.812% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/маврикийские рупии колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 10,483, и минимумом, равным 9,959, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -4.819% уменьшение стоимости.