История обменного курса малазийский ринггит–мавританские угии

Обменный курс малазийский ринггит/мавританские угии сейчас составляет 8,452, отражая изменение в размере 0.041% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.261% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/мавританские угии колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 8,495, и минимумом, равным 8,435, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 0.196% увеличение стоимости.