История обменного курса малазийский ринггит–патаки Макао

Обменный курс малазийский ринггит/патаки Макао сейчас составляет 1,718, отражая изменение в размере 0.022% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.240% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/патаки Макао колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1,725, и минимумом, равным 1,716, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.176% уменьшение стоимости.