История обменного курса малазийский ринггит–монгольские тугрики

Обменный курс малазийский ринггит/монгольские тугрики сейчас составляет 721,920, отражая изменение в размере 0.087% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.340% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/монгольские тугрики колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 726,667, и минимумом, равным 720,567, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.357% уменьшение стоимости.