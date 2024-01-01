История обменного курса малазийский ринггит–марокканские дирхамы

Обменный курс малазийский ринггит/марокканские дирхамы сейчас составляет 2,102, отражая изменение в размере -0.016% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.067% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/марокканские дирхамы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 2,109, и минимумом, равным 2,097, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.234% уменьшение стоимости.