История обменного курса малазийский ринггит–либерийские доллары

Обменный курс малазийский ринггит/либерийские доллары сейчас составляет 41,665, отражая изменение в размере 0.035% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.139% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/либерийские доллары колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 41,842, и минимумом, равным 41,608, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.176% уменьшение стоимости.