История обменного курса малазийский ринггит–лаосские кипы

Обменный курс малазийский ринггит/лаосские кипы сейчас составляет 4 732,070, отражая изменение в размере -0.052% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.191% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/лаосские кипы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 4 752,120, и минимумом, равным 4 729,730, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.176% уменьшение стоимости.