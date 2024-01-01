История обменного курса малазийский ринггит–казахстанские тенге

Обменный курс малазийский ринггит/казахстанские тенге сейчас составляет 101,691, отражая изменение в размере -0.019% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.197% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/казахстанские тенге колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 102,563, и минимумом, равным 101,103, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.357% уменьшение стоимости.