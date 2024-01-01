История обменного курса малазийский ринггит–коморские франки

Обменный курс малазийский ринггит/коморские франки сейчас составляет 96,528, отражая изменение в размере 0.008% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.060% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/коморские франки колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 96,770, и минимумом, равным 96,378, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.198% увеличение стоимости.