История обменного курса малазийский ринггит–камбоджийские риели

Обменный курс малазийский ринггит/камбоджийские риели сейчас составляет 877,002, отражая изменение в размере -0.002% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.205% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/камбоджийские риели колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 881,154, и минимумом, равным 876,113, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.176% уменьшение стоимости.