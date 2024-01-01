История обменного курса малазийский ринггит–гайанские доллары

Обменный курс малазийский ринггит/гайанские доллары сейчас составляет 44,544, отражая изменение в размере 0.155% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.278% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/гайанские доллары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 44,716, и минимумом, равным 44,456, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.272% уменьшение стоимости.