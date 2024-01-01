История обменного курса малазийский ринггит–гамбийские даласи

Обменный курс малазийский ринггит/гамбийские даласи сейчас составляет 14,467, отражая изменение в размере 0.059% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.322% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/гамбийские даласи колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 14,534, и минимумом, равным 14,453, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.176% уменьшение стоимости.