История обменного курса малазийский ринггит–грузинские лари

Обменный курс малазийский ринггит/грузинские лари сейчас составляет 0,578, отражая изменение в размере 0.533% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.973% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/грузинские лари колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 0,583, и минимумом, равным 0,574, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.354% уменьшение стоимости.