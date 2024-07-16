История обменного курса малазийский ринггит–эфиопские быры

Обменный курс малазийский ринггит/эфиопские быры сейчас составляет 12,326, отражая изменение в размере 0.055% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.227% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/эфиопские быры колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 12,373, и минимумом, равным 12,299, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.255% увеличение стоимости.