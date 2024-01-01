История обменного курса малазийский ринггит–датские кроны

Обменный курс малазийский ринггит/датские кроны сейчас составляет 1,464, отражая изменение в размере 0.038% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.061% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/датские кроны колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 1,468, и минимумом, равным 1,461, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.203% увеличение стоимости.