История обменного курса малазийский ринггит–чешские кроны

Обменный курс малазийский ринггит/чешские кроны сейчас составляет 4,949, отражая изменение в размере 0.013% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.446% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/чешские кроны колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 4,992, и минимумом, равным 4,943, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.194% увеличение стоимости.