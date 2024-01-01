История обменного курса малазийский ринггит–коста-риканские колоны

Обменный курс малазийский ринггит/коста-риканские колоны сейчас составляет 113,188, отражая изменение в размере 1.119% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.358% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/коста-риканские колоны колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 113,246, и минимумом, равным 111,543, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.879% уменьшение стоимости.