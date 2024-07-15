История обменного курса малазийский ринггит–колумбийские песо

Обменный курс малазийский ринггит/колумбийские песо сейчас составляет 862,189, отражая изменение в размере -0.259% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 2.682% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/колумбийские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 868,736, и минимумом, равным 838,232, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.753% увеличение стоимости.