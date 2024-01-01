История обменного курса малазийский ринггит–белорусские рубли

Обменный курс малазийский ринггит/белорусские рубли сейчас составляет 0,698, отражая изменение в размере 0.129% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.398% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/белорусские рубли колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 0,702, и минимумом, равным 0,697, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.198% уменьшение стоимости.