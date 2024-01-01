История обменного курса малазийский ринггит–бангладешские таки

Обменный курс малазийский ринггит/бангладешские таки сейчас составляет 25,067, отражая изменение в размере -0.179% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.286% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/бангладешские таки колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 25,247, и минимумом, равным 25,067, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.280% уменьшение стоимости.