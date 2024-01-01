История обменного курса мексиканское песо–сейшельские рупии

Обменный курс мексиканских песо/сейшельские рупии сейчас составляет 0,686, отражая изменение в размере -0.610% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.169% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/сейшельские рупии колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,742, и минимумом, равным 0,654, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 9.449%.