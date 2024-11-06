История обменного курса мексиканское песо–доллары Соломоновых островов

Обменный курс мексиканских песо/доллары Соломоновых островов сейчас составляет 0,406, отражая изменение в размере -2.209% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.171% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/доллары Соломоновых островов колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,416, и минимумом, равным 0,397, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.720%.