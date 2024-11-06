История обменного курса мексиканское песо–саудовские риялы

Обменный курс мексиканских песо/саудовские риялы сейчас составляет 0,186, отражая изменение в размере -1.740% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.529% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/саудовские риялы колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,190, и минимумом, равным 0,181, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.723%.