墨西哥比索兌沙地阿拉伯利雅匯率歷史紀錄

今日，墨西哥比索兌沙地阿拉伯利雅的匯率目前為0.203，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，墨西哥比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-2.213%。

在過去一星期，墨西哥比索兌沙地阿拉伯利雅的匯率波動，在22-07-2024高見0.210，並在25-07-2024低見0.202。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.792%。