История обменного курса мексиканское песо–руандийские франки

Обменный курс мексиканских песо/руандийские франки сейчас составляет 67,603, отражая изменение в размере -1.737% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.705% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/руандийские франки колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 69,010, и минимумом, равным 65,837, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.751%.