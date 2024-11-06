История обменного курса мексиканское песо–сербские динары

Обменный курс мексиканских песо/сербские динары сейчас составляет 5,409, отражая изменение в размере -1.093% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.571% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/сербские динары колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 5,479, и минимумом, равным 5,238, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.572%.