墨西哥比索兌塞爾維亞第納爾匯率歷史紀錄

今日，墨西哥比索兌塞爾維亞第納爾的匯率目前為5.842，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，墨西哥比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.970%。

在過去一星期，墨西哥比索兌塞爾維亞第納爾的匯率波動，在22-07-2024高見6.004，並在25-07-2024低見5.813。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.755%。