История обменного курса мексиканское песо–пакистанские рупии

Обменный курс мексиканских песо/пакистанские рупии сейчас составляет 13,775, отражая изменение в размере -1.717% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.528% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/пакистанские рупии колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 14,050, и минимумом, равным 13,391, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.720%.