История обменного курса мексиканское песо–либерийские доллары

Обменный курс мексиканских песо/либерийские доллары сейчас составляет 9,473, отражая изменение в размере -1.436% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.058% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/либерийские доллары колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 9,639, и минимумом, равным 9,222, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.716%.