История обменного курса мексиканское песо–ливанские фунты

Обменный курс мексиканских песо/ливанские фунты сейчас составляет 4 438,330, отражая изменение в размере -1.657% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.529% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/ливанские фунты колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 4 524,200, и минимумом, равным 4 311,780, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.722%.