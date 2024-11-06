История обменного курса мексиканское песо–лаосские кипы

Обменный курс мексиканских песо/лаосские кипы сейчас составляет 1 087,360, отражая изменение в размере -1.725% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.533% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/лаосские кипы колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 1 108,190, и минимумом, равным 1 056,770, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.748%.