История обменного курса мексиканское песо–гайанские доллары

Обменный курс мексиканских песо/гайанские доллары сейчас составляет 10,366, отражая изменение в размере -1.474% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.456% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/гайанские доллары колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 10,573, и минимумом, равным 10,033, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.720%.